Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Apple Pay приостановил оплату картами «Мир»

Apple уведомила НСПК о приостановке поддержки карт «Мир» в сервисе Apple Pay

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК), что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НСПК.

В организации уточнили, что загрузка новых карт российской платежной системы стала недоступна в четверг, 24 марта, а работа уже загруженных карт будет остановлена в течение ближайших нескольких дней.

О том, что Apple Pay перестанет работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard, стало известно 6 марта. Однако, отмечали в ЦБ, россияне по-прежнему смогут воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами на всей территории страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил возможность отказа Европы от российского газа
«Барселона» поспорит с «Реалом» за трансфер Мбаппе
В школах России отменили требование о специальной рассадке во время экзамена
Apple Pay приостановил оплату картами «Мир»
Минобороны показало уничтожение вертолетами пункта украинских националистов
В Центре Хруничева рассказали о сотрудничестве с Boeing
Полицейский подвергся нападению хищной птицы и не понял этого
Драка на станции московского метро попала на видео
Конкурент «Газпрома» затормозил работы по перспективным проектам
ФСБ задержала россиянина за попытку передачи информации украинским спецслужбам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.