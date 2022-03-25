Apple Pay приостановил оплату картами «Мир»

Apple уведомила НСПК о приостановке поддержки карт «Мир» в сервисе Apple Pay

Компания Apple уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК), что приостанавливает поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НСПК.

В организации уточнили, что загрузка новых карт российской платежной системы стала недоступна в четверг, 24 марта, а работа уже загруженных карт будет остановлена в течение ближайших нескольких дней.

О том, что Apple Pay перестанет работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard, стало известно 6 марта. Однако, отмечали в ЦБ, россияне по-прежнему смогут воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами на всей территории страны.