Пьяные россиянки выбросили своих дочерей из такси на мороз без верхней одежды

В Березовском пьяные матери выбросили своих дочерей из такси на мороз без верхней одежды

В городе Березовский Свердловской области пьяные матери выбросили двух своих дочерей семи и восьми лет из такси на мороз без обуви и верхней одежды. Об этом сообщает портал Е1.ru.

Прохожие заметили девочек, когда те шли босиком по дороге и плакали. «Когда мы встретили девочек, они уже замерзли, были мокрые, ревели. Как я понял из разговора с девочками, их раздели в машине и выкинули на улицу», — рассказали очевидцы.

По их словам, дети с матерями и их подругами собирались ехать в гости. Водитель такси отказывался везти всех из-за превышения допустимого числа пассажиров. Матери решили высадить детей на дорогу, а сами уехали.

Девочки рассказали, что живут в нескольких километрах от места, где их оставили.

В ноябре 2021 года жительница Приморья бросила закрытую машину с ребенком на железнодорожном переезде и ушла по делам. Очевидцы уточнили, что в машину с ребенком едва не врезался электропоезд.

