Россиянка бросила машину с ребенком на железнодорожном переезде

Жительница Приморья бросила машину с ребенком на железнодорожном переезде и ушла по делам, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Россиянка в Уссурийске закрыла 12-летнюю дочь в автомобиле Nissan Tiida Latio. 44-летняя женщина объяснила полиции, что оставила машину из-за неотложных дел. Сотрудники правоохранительных органов составили в отношении нее протокол за остановку на железнодорожном переезде. Нарушительнице грозит штраф до пяти тысяч рублей. Дальневосточная транспортная прокуратура проведет оценку, после которой будут приняты меры реагирования.

Полиция узнала о происшествии после появления видео в социальных сетях. На кадрах несколько человек выталкивают иномарку с железнодорожных путей в районе Китайского рынка. Очевидцы уточнили, что в машину с ребенком едва не врезался электропоезд. Машинист успел затормозить, увидев препятствие. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, ребенок уже находился в безопасности.

Ранее в Екатеринбурге мать высадила своего восьмилетнего сына из машины и заставила его идти шесть километров пешком вдоль дороги.