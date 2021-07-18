Мать спасла сына от похищения через окно автомобиля

Мать из Нью-Йорка спасла сына от похищения, выдернув его через окно машины злоумышленников

Жительница нью-йоркского района Квинс спасла сына от похищения, выдернув его из салона автомобиля через окно. Об этом сообщает NBC News.

На кадрах с места преступления, которые полиция Нью-Йорка опубликовала в Twitter, видно, как мальчик идет с матерью по тротуару вдоль проезжей части. В этот момент из стоящей на обочине машины выскакивает мужчина, хватает ребенка и затаскивает его на заднее сидение автомобиля.

Спасти мальчика удалось благодаря быстрой реакции матери. Пока преступник открывал водительскую дверь и садился за руль, женщина силой вытащила ребенка из рук похитителей прямо через окно авто.

Преступники скрылись с места событий, хотя прохожие попытались остановить машину. Правоохранителям удалось отследить дальнейшие передвижения злоумышленников по камерам видеонаблюдения, лицо одного из них удалось запечатлеть крупным планом. Сейчас их разыскивают.

Ранее житель Китая нашел похищенного сына спустя 24 года поисков. Мальчика похитили в 1997 году в возрасте двух лет, когда он играл недалеко от семейного дома. Установить личность уже взрослого сына удалось с помощью анализа ДНК. Выяснилось, что ребенка похитила женщина, чтобы продать его на усыновление.

