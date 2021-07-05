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В Нигерии похитили из школы более 100 детей

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Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Группа вооруженных людей напала на школу-интернат в расположенном на северо-западе Нигерии штате Кадуна. Они похитили 140 учеников, сообщает France 24.

В момент нападения в спальных помещениях школы находились 165 учеников. Бандиты увезли с собой 140 учеников», — сообщил один из преподавателей Эммануэль Пол. Отмечается, что 25 школьникам удалось скрыться.

В мае группа вооруженных людей напала на школу-интернат в расположенном на западе Нигерии городе Тегина, штат Нигер. Они похитили 200 учеников. В результате атаки убитых и раненых не было.

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