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США объявили награду в 10 миллионов долларов за информацию о «трех офицерах ФСБ»

Госдеп США объявил награду за информацию об обвиненных в кибератаках «трех офицерах ФСБ»

Фото: Pixabay

США объявили награду за информацию о трех россиянах, которые обвиняются в кибератакаха и якобы являются «офицерами ФСБ». Об этом заявил американский Госдепартамент, передает РИА Новости.

Речь идет о сотрудниках Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Павле Акулове, Михаиле Гаврилове и Марате Тюкове. По информации ведомства, они якобы причастны к компьютерным взломам, мошенничеству, хищению данных и причинению ущерба имуществу энергетического объекта. Отмечается, что указанные лица «были членами подразделения, известного как «Центр 16».

Размер вознаграждения достигает 10 миллионов долларов. Госдепартамент заявил, что впервые предложение сопровождается указанием на «сотрудников службы безопасности иностранного правительства».

Ранее о предъявлении обвинений Акулову, Гаврилову и Тюкову заявил Минюст США. Также в списке ведомства оказался Евгений Гладких. «Все они являются гражданами России, работавшим на российское правительство, были предъявлены обвинения в попытках, поддержке и проведении компьютерных вторжений, которые вместе, в рамках двух отдельных заговоров, были направлены на глобальный энергетический сектор в период с 2012 по 2018 год», — пояснили в министерстве.

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Марина Совина
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