Минобороны показало уничтожение вертолетами пункта украинских националистов

Минобороны России показало ликвидацию пункта националистов на Украине вертолетами Ка-52

Российские вертолеты Ка-52 ликвидировали ротно-опорный пункт украинских националистов. Соответствующей видеозаписью Минобороны поделилось с журналистами, оно есть в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе выполнения полетного задания экипажи ударных вертолетов обнаружили ротно-опорный пункт противника, а также бронетехнику ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что летчики Воздушно-космических сил России нанесли ракетный удар с помощью управляемых и неуправляемых авиационных ракет. В результате были полностью уничтожены объекты военной структуры украинских националистов.

«Полеты вертолетов проходят на предельно малых высотах, что требует от летчиков максимальной концентрации и быстрой реакции на изменяющуюся обстановку», — сообщили в министерстве.

Ранее Минобороны показало работу оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Ведомство доложило, что ракетный комплекс высокоточным оружием уничтожил базу подготовки иностранных наемников на территории Украины.