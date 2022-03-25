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Минобороны показало работу ракетного комплекса «Искандер»

Минобороны показало работу уничтожившего базу подготовки наемников на Украине «Искандера»

Минобороны поделилось кадрами работы оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», который наносит удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозаписью ведомство поделилось с журналистами, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным министерства, ракетный комплекс высокоточным оружием уничтожил базу подготовки иностранных наемников на территории Украины.

Начальник расчета самоходной установки рассказал, что в результате удара здание длинной 60 метров полностью разрушено, противник ликвидирован. «Есть гордость от того, что Родина доверила такой уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире», — сказал военнослужащий.

Ранее Минобороны показало уничтожение зенитно-ракетного комплекса ВСУ с помощью беспилотника. Летательный аппарат обеспечил точное попадание в цель. Ведомство также поделилось кадрами уничтожения бомбардировщиком Су-34 украинских складов и техники.

Специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент страны Владимир Путин в своем видеообращении. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не стремится разделить Украину на части, а хочет обеспечения гарантий своей безопасности.

Анастасия Шейкина
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