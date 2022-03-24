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Минобороны показало уничтожение зенитно-ракетного комплекса ВСУ беспилотником

Минобороны показало кадры ликвидации украинского зенитно-ракетного комплекса беспилотником

Российский беспилотный летательный аппарат уничтожил зенитно-ракетный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующую видеозапись Министерство обороны представило журналистам, она есть в распоряжении «Ленты.ру».

«С помощью беспилотного летательного аппарата была установлена пусковая позиция ЗРК ВСУ, по которой был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь"», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что точное попадание в цель обеспечил беспилотник, который осуществлял лазерное наведение.

Ранее Минобороны показало уничтожение бомбардировщиком Су-34 украинских складов и техники. Бомбометание по объектам осуществлялось одиночно со средних высот. Ведомство также поделилось кадрами работы российских саперов на хаотично заминированных полях под Херсоном.

Специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент страны Владимир Путин в своем видеообращении. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не стремится разделить Украину на части, а хочет обеспечения гарантий своей безопасности.

Анастасия Шейкина
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