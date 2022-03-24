Минобороны показало работу саперов на хаотично заминированных полях под Херсоном

Минобороны показало работу саперов на заминированных полях в Херсонской области

Российские инженерные войска разминировали сельскохозяйственные угодья в Херсонской области. Работу саперов на хаотично заминированных полях показали в Министерстве обороны, кадрами ведомство поделилось с журналистами.

В Минобороны уточнили, что Вооруженные силы (ВС) России обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов. Местность, которую разминировали военные, ранее находилась под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических батальонов.

«Украинские силовики за несколько лет в буквальном смысле засеяли поля противотанковыми и противопехотными минами», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, обнаружить минные поля удалось благодаря картам ВСУ, которые были изъяты у украинских военных. На них были обозначены минные поля — из-за мин жители области восемь лет не могли подойти к этим участкам.

Ранее министерство показало ликвидацию пусковой установки ВСУ С-300. В ведомстве доложили, что она располагалась в промышленной застройке на северной окраине Киева.

Специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент страны Владимир Путин в своем видеообращении. Он также обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул Путин.