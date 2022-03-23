Минобороны показало ликвидацию украинской пусковой установки С-300

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения пусковой установки ВСУ С-300 на окраине Киева

Министерство обороны России поделилось видеозаписью уничтожения пусковой установки Вооруженных сил Украины (ВСУ) С-300. Соответствующие кадры публикует РИА Новости.

Ведомство уточнило, что ликвидированные пусковые установки находились в промышленной застройке на северной окраине Киева.

По данным Минобороны, опубликованные кадры сняты с разведывательно-ударного беспилотника «Форпост».

В среду, 23 марта, Минобороны также доложило, что российская авиация за минувшие сутки уничтожила 97 военных объектов ВСУ. Также ПВО ВС России в воздухе сбили 16 беспилотников и самолет ВСУ Су-24 в районе Изюма.

Специальная операция России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент страны Владимир Путин в своем видеообращении. Он также обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул Путин.