В Испании отменили концерт Кустурицы из-за недовольства украинской диаспоры

В Барселоне отложили концерт группы Эмира Кустурицы из-за недовольства украинской диаспоры

Дворец каталонской музыки в Барселоне отменил концерт сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что мероприятие, намеченное на 30 марта в Барселоне, отложили на неопределенный срок. Агентство EFE утверждает, что руководство культурного учреждения приняло данное решение из-за недовольства представителей украинской диаспоры, проживающих в Каталонии. Те опубликовали письмо, в котором выступали против шоу Кустурицы.

В официальном комментарии по ситуации на Украине администрация дворца осудила Россию за проведение военной спецоперации, но подчеркнула, что «культура и музыка являются инструментами диалога и мира».

Ранее стало известно, что Кустурица принял предложение министра обороны России Сергея Шойгу стать главным режиссером Центрального театра российской армии. Когда именно он планирует приступить к работе, не уточняется.

Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер и музыкант. Среди наиболее известных его киноработ — «Папа в командировке», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Кустурица также является лидером рок-группы The No Smoking Orchestra.