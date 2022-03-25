Уральские ученые нашли новый способ очищать воду от радиации

Ученые ЮУрГУ разработали способ очищения воды от радиации электромагнитными импульсами

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) нашли новый способ очищать воду от радиации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителей вуза.

Российские специалисты предложили использовать для снижения активности радионуклидов в воде наносекундные электромагнитные импульсы (НЭМИ). В результате воздействия коротких (0,6 наносекунды), но мощных (до 4 МВт) импульсов радионуклиды выпадают в осадок, таким образом жидкость очищается.

«Мы создали экспериментальную установку проточного типа, из которой радиоактивная вода под воздействием НЭМИ выходит почти чистой. Импульсы создаются специальным генератором, ранее изобретенным нами совместно с Институтом ядерной физики СО РАН. За две минуты в установке проточного типа вода с цезием-137 теряет 40 процентов своей активности», — рассказал доктор физико-математических наук, профессор Валерий Крымский.

По его словам, благодаря подобной технологии в итоге можно получить всего доли граммов осадка и литры очищенной воды.

Предполагается, что в дальнейшем разработка уральских ученых будет использоваться для очистки стоков промышленных предприятий, а также для ликвидации последствий радиационных и техногенных аварий.