Россияне приготовились питаться картофелем со своих плантаций

Большинство владельцев дач и огородов приготовить сажать картофель в этом году

Большинство владельцев дач приготовились сажать картофель на своих огородах в этом году. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Каждый второй россиянин сажает картофель ежегодно, а каждый одиннадцатый в прошлом году не прибегал к такой практике. Из 61 процента опрошенных, собирающихся сажать картофель, 52 процента сажали его в прошлом году, а 9 процентов — нет. При этом многие заявили об увеличении объемов посадки.

Россияне в возрасте 35-44 лет более амбициозны в планах на картофельные плантации, чем молодые граждане и более старшее поколение. Урожаем россияне планируют питаться в течение зимы. «Посадим больше, чем в прошлом году. Неизвестно, что зимой будет», — заявили респонденты. Самая большая доля планирующих сажать картофелей наблюдается среди опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей в месяц.

Ранее в марте Минсельхоз объяснял подорожание ряда импортных продуктов, в том числе овощей, курсовыми колебаниями и усложнением логистики. В ведомстве отметили важность успешного проведения посевной компании и реализации планов по расширению площадей для овощей и картофеля.