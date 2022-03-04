Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минсельхоз назвал причины подорожания импортной продукции

В Минсельхозе связали подорожание импортной продукции с курсом валют и логистикой

Фото: АГН «Москва»

Подорожание импортной продукции, например овощей, связано с несколькими факторами, в том числе с курсовыми колебаниям и усложнением логистики, заявили «Известиям» в Минсельхозе России.

В ведомстве главной задачей называли «успешное проведение посевной кампании» и выполнение планов по расширению площадей для овощей и картофеля. Для стимулирования роста производства и развития инфраструктуры хранения в этом году запустят отдельный федеральный проект.

Материалы по теме:
Запад обсуждает отключение России от SWIFT. Стоит ли этого бояться и как это отразится на жизни людей?
Запад обсуждает отключение России от SWIFT.Стоит ли этого бояться и как это отразится на жизни людей?
26 февраля
Россия ответила на экономические санкции Запада
Россия ответила на экономические санкции Запада
28 февраля

Чтобы не допустить увеличение цен на социально значимые продукты питания крупнейшие торговые сети ограничат наценки на отдельные товары, включая овощи из «борщевого набора», напомнили в Минсельхозе.

Отечественные ретейлеры начали замену западным брендам, которые приостановили поставку товаров в Россию. По словам экспертов, при самом негативном развитии событий уровень вакантных площадей в торговых центрах составит 30-40 процентов.

Ранее рыночные эксперты рассказали, какие импортные продукты попали в зону риска из-за западных санкций против России. Непростая ситуация сложилась с фруктами — российские производители обеспечивают только 40 процентов внутреннего спроса, а запасы на складах сейчас меньше, чем обычно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Авиакомпания популярной кавказской страны увеличит число рейсов в Россию
Обнаружен новый вид стегозавров
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.