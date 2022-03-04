Минсельхоз назвал причины подорожания импортной продукции

Подорожание импортной продукции, например овощей, связано с несколькими факторами, в том числе с курсовыми колебаниям и усложнением логистики, заявили «Известиям» в Минсельхозе России.

В ведомстве главной задачей называли «успешное проведение посевной кампании» и выполнение планов по расширению площадей для овощей и картофеля. Для стимулирования роста производства и развития инфраструктуры хранения в этом году запустят отдельный федеральный проект.

Чтобы не допустить увеличение цен на социально значимые продукты питания крупнейшие торговые сети ограничат наценки на отдельные товары, включая овощи из «борщевого набора», напомнили в Минсельхозе.

Отечественные ретейлеры начали замену западным брендам, которые приостановили поставку товаров в Россию. По словам экспертов, при самом негативном развитии событий уровень вакантных площадей в торговых центрах составит 30-40 процентов.

Ранее рыночные эксперты рассказали, какие импортные продукты попали в зону риска из-за западных санкций против России. Непростая ситуация сложилась с фруктами — российские производители обеспечивают только 40 процентов внутреннего спроса, а запасы на складах сейчас меньше, чем обычно.