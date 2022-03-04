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Российские магазины ринулись искать замену западным брендам

Отечественные ретейлеры ищут новых партнеров в Турции на замену западным маркам

Фото: Кирилл Тулин / Коммерсантъ

Отечественные ретейлеры ринулись искать замену западным брендам, которые приостановили поставку товаров в Россию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на президента Союза торговых центров Булата Шакирова.

Специалист заявил, что накануне провел совещание с 80 управляющими универмагов по всей стране, в ходе которого работники приняли решение готовиться к пессимистичному сценарию. Отмечается, что при самом негативном развитии событий уровень вакантных площадей в торговых центрах составит 30-40 процентов.

Собеседник издания объяснил, что на фоне закрытия магазинов иностранных марок предприниматели принялись искать новых партнеров. По его словам, вместо европейских и американских торговых марок в универмагах появятся турецкая и китайская продукция, однако Шакиров заверил, что оперативно прийти на новый рынок компаниям будет сложно.

Известно, что на этой неделе представители союза отправились в Турцию, чтобы проанализировать более 200 брендов, которые потенциально могут заинтересовать российского потребителя. Герой материала подчеркнул, что после этого специалисты поедут в Китай.

Ранее в марте стало известно, что испанский ретейлер Mango приостанавливает работу на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании отметили, что ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания не может гарантировать обеспечение своей деятельности на территории страны.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с компаниями Hermes, Asos, IKEA, Nike.

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Майя Пономаренко
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