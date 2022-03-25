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Пульмонолог назвал пользу прохлады при омикрне

Врач Пурясев заявил, что прохлада помогает справиться с кашлем при омикрон-штамме

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

После заражения омикрон-штаммом коронавируса у человека может появиться длительный и непродуктивный кашель. Способы борьбы с болезненным симптомом назвал врач-пульмонолог Сергей Пурясев, сообщает «Радио Sputnik».

Специалист указал на пользу прохлады при заражении омикроном. По его словам, для борьбы с кашлем необходимо снять отек со слизистой и увлажнять ее, так как она напряженная и сухая.

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«Надо стараться больше проветривать, чтобы воздух был свежим, увлажнять батарею, ставить увлажнители воздуха в помещениях. Важно, чтобы температура воздуха в помещении была прохладной и не было сухости», — считает Пурясев.

Он назвал наличие катарального воспаления характерной чертой кашля при омикроне. Причина подобного кашля не в мокроте, а в напряжении слизистой, из-за чего он длителен и не приносит облегчение, объяснил специалист.

По словам медика, для лечения болезненного симптома также подойдут противовоспалительные препараты и ингаляции. Пурясев также предупредил о возможности повреждения ребер из-за интенсивного кашля.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что COVID-19 вряд ли способен стать обычной респираторной инфекцией. По его словам, при ОРВИ нет никаких других проявлений, кроме респираторных, а при заражении коронавирусом возникают системные проявления, в том числе тромбозы, неврологические проблемы и другие патологии.

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Анастасия Шейкина
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