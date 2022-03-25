«Газпром» разработает план перехода на оплату российского газа в рублях

Песков заявил, что за 4 дня «Газпром» определит аспекты перехода на оплату газа в рублях

«Газпром» в ближайшее время планирует определить аспекты, связанные с переходом на оплату российского газа в рублях, информацию доведут до покупателей топлива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует «Интерфакс».

«Есть поручение "Газпрому" от президента принимать оплату в рублях. В течение недели, точнее уже в течение фактически оставшихся четырех дней "Газпром" должен будет осуществить контакты, разработать понятную и прозрачную систему, как это можно осуществить технически и логистически», — сообщил Песков.

На вопрос, распространяется ли решение об оплате в рублях на сжиженный природный газ (СПГ), Песков сказал: «Президент никак не дифференцировал трубопроводный и СПГ. Но поручение было "Газпрому", то есть в данном случае поручения "НОВАТЭКу не было».

23 марта президент страны Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил он. Позже Европа исключила оплату за топливо в рублях.