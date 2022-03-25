В Госдуме предложили обновить дизайн паспорта России

Депутат ГД Хамзаев предложил обновить дизайн паспорта с историко-культурными образами РФ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил обновить дизайн паспорта России и проиллюстрировать основной документ гражданина ключевыми историко-культурными образами государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«В главном документе гражданина должны быть проиллюстрированы исторические, культурно-значимые события нашей страны. В ближайшее время вместе с общественностью разработаем и предложим наш проект дизайна паспорта», — рассказал парламентарий.

Хамзаев отметил, что в документе можно разместить образы, посвященные победе в Великой Отечественной войне, полетам первых людей в космос, истории Большого театра, подвигам полководцев разных эпох, сделать отсылки к многонациональности и географии России как самой большой по площади страны в мире.

Депутат подчеркнул, что паспорт гражданина должен быть не только инструментом верификации личности, но и экскурсом в культуру, инструментом популяризации истории, особенно среди молодежи.

Ранее, 24 марта, помощник президента России Владимир Мединский выступил с предложением перенять у США опыт патриотического воспитания школьников. По его словам, на протяжении 150 лет учебный день в школах страны начинается с короткой молитвы «во славу Америки, ее символов и флага». Чиновник также попросил межведомственную комиссию по историческому просвещению обратиться в Минпросвещения с предложением ввести аналогичную систему в российских школах.

