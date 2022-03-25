В Минобороны заявили о перехвате приказа о наступлении Украины в Донбассе

Минобороны РФ: Нацгвардия Украины с января готовилась к наступлению в Донбассе в марте

Минобороны России заявило, что ими были перехвачены секретные шифровки с приказом командующего Нацгвардией Украины, в которой говорилось о плане подготовки наступления в Донбассе, передает РИА Новости.

В ведомстве утверждают, что приказ был отдан в январе, а подготовку украинских войск было приказано завершить к 28 февраля, чтобы начать наступление в марте. В приказе, по словам представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, был расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий.

Также 25 марта в Минобороны заявили, что российская спецоперация на Украине идет по строго утвержденному плану, а приоритетом в ней является исключение напрасных жертв среди мирных граждан.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.