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Американский полковник высказался о жителях Донбасса и востока Украины

Американский полковник назвал жителей востока Украины и Донбасса по большей части русскими

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор высказался о жителях Донбасса и востока Украины в эфире шоу Judging Freedom на YouTube. Его слова передает РИА Новости.

По мнению американского военного, украинские власти не должны были мешать Донбассу отстаивать свою автономию, а также пытаться проводить там украинизацию. «Это республики, фундаментально настроенные пророссийски», — подчеркнул он.

Макгрегор добавил, что «по большей части на востоке Украины живут русские». «Их нельзя было заставлять говорить по-украински, писать по-украински — потому что они не украинцы. Они действительно во многом отличаются», — заключил полковник.

Ранее Дуглас Макгрегор заявил, что многие американские политики допускают массу ошибок в комментировании спецоперации России на Украине, а риторика запугивания России является опасной. Полковник призвал укреплять безопасность у себя в стране, а не пытаться это сделать в чужой.

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Марина Совина
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