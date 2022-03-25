В ЛДПР ответили на вопрос о будущем сообщившего о смерти Жириновского сенатора

Случай с подтвердившим смерть Жириновского Пронюшкиным обсудят на заседании высшего совета

Ситуация с сенатором и членом ЛДПР Александром Пронюшкиным, опубликовавшим сообщение с фейковым подтверждением смерти Владимира Жириновского, будет обсуждаться на заседании высшего совета партии. Так на вопрос о будущем сенатора «Ленте.ру» ответил пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин.

«Я не могу сказать о том, какие будут последствия, но этот случай однозначно будет обсуждаться на заседании высшего совета ЛДПР», — рассказал он.

Ранее 25 марта о кончине политика написал Telegram-канал Mash. Сообщалось, что Жириновский умер в 10:45 по московскому времени после того, как провел сутки в коме. Спустя некоторое время эту информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, но позже он удалил сообщение о смерти Жириновского из своего канала, принес извинения за недостоверные данные и сообщил, что «причастные к публикации понесут ответственность».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал Пронюшкину сложить свои полномочия.