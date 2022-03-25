Володин посоветовал сообщившему о смерти Жириновского сенатору уйти в отставку

Спикер Госдумы Володин посоветовал сенатору Пронюшкину сложить полномочия

Сенатору Александру Пронюшкину, сообщившему о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, стоит уйти в отставку. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.

«А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», — заявил он.

Ранее 25 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Жириновский скончался. Это также подтвердил Пронюшкин, но позднее он удалил публикацию из своего Telegram-канала и извинился за публикацию непроверенной информации. Сенатор пообещал, что все причастные понесут ответственность.

Володин был первым, кто опроверг смерть Жириновского. При этом он рассказал, что состояние лидера ЛДПР действительно тяжелое и врачи борются за его жизнь.

В ЛДПР заявили, что подготовят иски против распространивших фейки о состоянии здоровья лидера партии.