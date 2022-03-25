В ЛДПР подготовят иски против распространивших фейки о смерти Жириновского

В ЛДПР подготовят иски против распространивших фейки о смерти лидера партии Жириновского

ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру, а также готовит иски против тех, кто распространил фейки о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Об этом сообщили в пресс-службе политсилы в Telegram.

«Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон итак накален до предела, подобные "фейки" — это не просто газетная "утка", а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук», — подчеркнули в партии.

25 марта Telegram-канал Mash сообщил, что политик скончался. По информации канала, председатель ЛДПР умер в 10:45 по московскому времени после того, как провел сутки в коме. Смерть Жириновского также подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил эту публикацию из своего Telegram.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти лидера ЛПДР Владимира Жириновского. По его словам, состояние политика тяжелое, ему сделали КТ и врачи продолжают бороться за его жизнь. Он также призвал пожелать Жириновскому скорейшего выздоровления.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма, в начале февраля.