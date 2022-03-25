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Володин опроверг смерть Жириновского

Спикер Госдумы Володин опроверг смерть лидера ЛДПР Жириновского

Фото: Globallookpress.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опроверг сообщения о смерти лидера ЛПДР Владимира Жириновского.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив», — написал политик.

При этом он признал, что состояние председателя ЛДПР действительно оценивается как тяжелое. По словам Володина, в пятницу, 25 марта, Жириновскому сделали КТ, и врачи продолжают бороться за его жизнь. Он также призвал пожелать политику скорейшего выздоровления.

Ранее 25 марта Telegram-канал Mash сообщил, что Жириновский скончался. По данным канала, лидер ЛДПР умер в 10:45 по московскому времени после того, как провел сутки в коме. Смерть политика также подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, однако позже он удалил соответствующую публикацию из своего Telegram-канала.

Жириновский попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.

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Варвара Кошечкина
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