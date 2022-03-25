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Сообщивший о смерти Жириновского сенатор извинился

Сенатор Пронюшкин, сообщивший о смерти Жириновского, извинился

Фото: Globallookpress.com

Сенатор Александр Пронюшкин, ранее 25 марта сообщивший о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского, извинился. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале, передает Daily Storm.

«Приношу извинения за публикацию на моем канале непроверенной информации о Владимире Вольфовиче Жириновском», —говорится в сообщении.

Там также сказано, что пост удален, а «причастные к публикации понесут ответственность».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Жириновский умер в 10:45 по московскому времени после того, как провел сутки в коме. Пронюшкин сначала подтвердил сообщение, однако позднее удалил публикацию. Смерть лидера ЛДПР опровергли спикер Госдумы Вячеслав Володин и в самой партии.

Владимир Жириновский попал в больницу в начале февраля. Известно, что у политика двусторонняя пневмония, возникшая на фоне омикрон-штамма коронавируса.

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Майя Гавашели
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