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В ЛДПР опровергли сообщения о смерти Жириновского

В ЛДПР сообщения о смерти Жириновского назвали провокацией желтой прессы

Фото: Global Look Press

В ЛДПР сообщения о смерти Владимира Жириновского назвали провокацией желтой прессы, «которая в течение 30 лет только и делает, что врет о председателе партии». Об этом сообщается в Telegram-канале думской фракции либерал-демократов.

Уточняется, что час назад медики отправили политика на плановую процедуру. Его состояние стабильно, никаких негативных перемен в его здоровье нет, добавили в ЛДПР.

Ранее о кончине Жириновского сообщил сенатор Александр Пронюшкин в своем Telegram, однако потом он удалил сообщение и извинился за неправильную информацию.

Затем председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти политика, уточнив при этом, что его состояние действительно тяжелое. Он пожелал лидеру ЛДПР выздоровления.

Жириновский попал в московскую больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.

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Юлия Ямпольская
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