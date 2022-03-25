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Сообщивший о смерти Жириновского сенатор удалил свой пост

Сообщивший о смерти Жириновского сенатор Пронюшкин удалил свой пост в Telegram

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Сообщивший о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского сенатор Александр Пронюшкин удалил свой пост в Telegram. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает «Говорит Москва».

Изначально информацию о смерти лидера ЛДПР опубликовал Telegram-канал Mash (позже сообщение было отредактировано). Затем об этом сообщил Пронюшкин, который позже извинился за публикацию непроверенной информации.

Первым смерть Жириновского опроверг спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, который также посоветовал сенатору Панюшкину сложить полномочия из-за распространения ложной информации
Сын лидера ЛДПР Олег Эйдельштейн также не подтвердил информацию о смерти отца.

В Минздраве сообщили, что состояние Жириновского остается стабильным, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

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Игорь Дмитров
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