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Умер Владимир Жириновский

Сенатор Пронюшкин подтвердил смерть лидера ЛДПР Жириновского

Фото: Globallookpress.com

Сенатор Александр Пронюшкин подтвердил факт смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости.

Позже Пронюшкин удалил сообщение о смерти политика из своего канала и извинился за неправильную информацию.

Ранее о кончине политика сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, смерть наступила в 10:45 по московскому времени. До этого политик примерно сутки находился в коме. Других подробностей приведено не было.

Жириновскому было 75 лет.

Смерть лидера ЛДПР в своем Telegram-канале опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик находится в тяжелом состоянии. В Минздраве сообщили, что состояние Жириновского остается стабильным, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

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Роман Кирьянов
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