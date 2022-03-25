Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Сын Жириновского опроверг смерть отца

Сын лидера ЛДПР Жириновского Олег Эйдельштейн опроверг информацию о смерти отца

Фото: Globallookpress.com

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн опроверг информацию о смерти отца. Об этом в пятницу, 25 марта, пишет Telegram-канал Baza.

SHOT в своем Telegram-канале также сообщает, что второй сын политика — Игорь Лебедев — также не смог подтвердить этот факт.

Ранее 25 марта о кончине Жириновского заявил Telegram-канал Mash. Писали, что он умер в 10:45 по московскому времени после того, как провел сутки в коме.

Спустя некоторое время информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, но позже удалил сообщение о смерти политика из своего канала, извинился за ложные данные и сообщил, что «причастные к публикации понесут ответственность».

Смерть лидера ЛДПР в своем опроверг также спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик находится в тяжелом состоянии. В Минздраве, в свою очередь, уточнили, что состояние Жириновского остается стабильным, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Диденко назвал сообщения о смерти Жириновского фейком.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали информацию о смерти Жириновского
Минобороны продолжит анализ информации о биолабораториях США на Украине
Лавров заявил об отказе России уходить в самоизоляцию
В Кремле открестились от идеи Мединского воспевать Россию в школах
Украина заявила о разочаровании из-за отсутствия эмбарго на поставку газа из РФ
В Совфеде рассказали о будущем сообщившего о смерти Жириновского сенатора
Кремль ответил на слова Зеленского о применении Россией фосфорных бомб
В России захотели защитить сотрудников авиации
Эрдоган признал невозможность присоединения Турции к санкциям против России
В FIS выразили надежду на возвращение Большунова к международным стартам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.