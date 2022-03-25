Сын Жириновского опроверг смерть отца

Сын лидера ЛДПР Жириновского Олег Эйдельштейн опроверг информацию о смерти отца

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн опроверг информацию о смерти отца. Об этом в пятницу, 25 марта, пишет Telegram-канал Baza.

SHOT в своем Telegram-канале также сообщает, что второй сын политика — Игорь Лебедев — также не смог подтвердить этот факт.

Ранее 25 марта о кончине Жириновского заявил Telegram-канал Mash. Писали, что он умер в 10:45 по московскому времени после того, как провел сутки в коме.

Спустя некоторое время информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин, но позже удалил сообщение о смерти политика из своего канала, извинился за ложные данные и сообщил, что «причастные к публикации понесут ответственность».

Смерть лидера ЛДПР в своем опроверг также спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик находится в тяжелом состоянии. В Минздраве, в свою очередь, уточнили, что состояние Жириновского остается стабильным, он получает всю необходимую медицинскую помощь.

Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Диденко назвал сообщения о смерти Жириновского фейком.