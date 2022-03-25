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В ЛДПР двумя словами ответили на сообщения о смерти Жириновского

Замруководителя фракции ЛДПР Диденко назвал фейком сообщения о смерти Жириновского

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Диденко двумя словами ответил на сообщения о смерти дижера партии Владимира Жириновского. Его цитирует Telegram-канал «Подъем».

«Это фейк», — заявил он.

О смерти Жириновского 25 марта сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, смерть наступила в 10:45 по московскому времени. Позднее эту информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.

После спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг этот факт. В свою очередь Пронюшкин удалил сообщение о смерти политика из своего канала и извинился за неправильную информацию.

В Минздраве отметили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, а медики продолжают оказывать всю возможную помощь.

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Никита Абрамов
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