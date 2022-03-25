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Бородина рассказала о неготовности к ремонту

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что довольна квартирой, но не готова к ремонту
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Кадр: Super / YouTube

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что в ее новой квартире в Москве будет проходить ремонт. Она поделилась подробностями в социальных сетях, сообщает Starhit.

Бородина опубликовала фото высотного здания серого цвета, украшенного колоннами. Телеведущая отметила, что довольна новым жильем, где будет проходить ремонт. Однако она выразила неготовность к строительным работам.

Телеведущая также посоветовала вкладывать деньги. «Я несказанно счастлива. Ребят, просто поймите, сейчас время покупать, а не хранить деньги под подушкой», — заявила Бородина.

Знаменитость похвасталась еще одной квартирой в январе 2022 года. Жилье состоит из гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты. Телеведущая приобрела его еще в 2021-м году. Бородина пока решила не переезжать из загородного дома. Покупка квартиры на набережной была мечтой телеведущей.

Нина Ташевская
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