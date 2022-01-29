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Бородина похвасталась двухкомнатной квартирой в Москве

Телеведущая Ксения Бородина показала двухкомнатную квартиру на набережной в Москве

Фото: @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась своей новой двухкомнатной квартирой в Москве. Недвижимость она показала в Instagram-сторис.

На фотографиях проекта видно, что квартира, состоящая из гостиной, спальни, кухни и ванной комнаты, выполнена в светло-бежевых цветах. По словам 38-летней знаменитости, она купила недвижимость в 2021 году, однако жить там в настоящее время не планирует.

«Я никуда не переезжаю. Зачем мне переезжать из любимого дома в двухкомнатную квартиру?! Это просто была моя мечта — квартира на набережной — которую я осуществила год назад. Закрыла гештальт, как сейчас модно говорить», — сказала Бородина и добавила, что позже планирует приобрести еще одну квартиру.

Ранее в январе телеведущая раскрыла, что тратит в месяц на оплату коммунальных услуг несколько десятков тысяч рублей. Так, в один из месяцев она получила квитанцию за услуги ЖКХ на сумму 48 тысяч рублей.

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Валентина Процкова
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