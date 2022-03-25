ФСБ показала видео с задержанным за госизмену в пользу Украины россиянином

ФСБ показала кадры задержания россиянина, пытавшегося передать секретные данные Украине

ФСБ показала на видео задержание пытавшегося передать секретные данные спецслужбам Украины россиянина. Ролик в пятницу, 25 марта, в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах видно, как оперативники ФСБ заходят в офисное помещение и здороваются с сотрудниками. Затем один из них подходит к подозреваемому, блокирует его руку и просит всех оставаться на своих местах. Сотрудники поясняют присутствующим, что проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Далее задержанного за госизмену доставляют в изолятор и помещают в камеру.

Ранее 25 марта сообщалось, что ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам. Ведомство утверждает, что в период проведения специальной военной операции на Украине имевший доступ к закрытой информации подозреваемый через интернет обратился к украинским спецслужбам с предложением продать секретные данные.