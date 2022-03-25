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ФСБ задержала россиянина за попытку передачи информации украинским спецслужбам

ФСБ задержала жителя Хабаровска, пытавшегося передать секретную информацию Украине

Фото: ЦОС ФСБ / ТАСС

ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, в период проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, имевший доступ к закрытой информации россиянин через интернет обратился к украинским спецслужбам с предложением продать секретные данные.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В ФСБ заявили, что переданные данные могли нанести ущерб безопасности России и быть использованы, в том числе, для совершения диверсионных акций.

«В результате своевременно принятых мер задержанному реализовать свой замысел не удалось»,— заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

24 декабря 2021 года сообщалось, что в Воронежской области задержан российский военный, подозреваемый в госизмене в пользу Украины.

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Владимир Седов
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