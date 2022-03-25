ФСБ задержала россиянина за попытку передачи информации украинским спецслужбам

ФСБ задержала жителя Хабаровска, пытавшегося передать секретную информацию Украине

ФСБ задержала жителя Хабаровска за попытку передачи секретной информации украинским спецслужбам. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, в период проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, имевший доступ к закрытой информации россиянин через интернет обратился к украинским спецслужбам с предложением продать секретные данные.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). В ФСБ заявили, что переданные данные могли нанести ущерб безопасности России и быть использованы, в том числе, для совершения диверсионных акций.

«В результате своевременно принятых мер задержанному реализовать свой замысел не удалось»,— заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

24 декабря 2021 года сообщалось, что в Воронежской области задержан российский военный, подозреваемый в госизмене в пользу Украины.