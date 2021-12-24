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ФСБ задержала подозреваемого в госизмене в пользу Украины российского военного

ФСБ: в Воронежской области задержан завербованный Украиной российский военный

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Воронежской области задержан российский военный, подозреваемый в госизмене в пользу Украины. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

По данным спецслужбы, военнослужащий Западного военного округа был завербован украинской разведкой и по ее заданию собирал данные о деятельности армии, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности страны. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. По решению Воронежского гарнизонного военного суда он арестован и отправлен в СИЗО.

3 ноября сообщалось, что в Курской области подполковник МВД Борзенков пойдет под суд за шпионаж в пользу Украины. Полицейского подозревают в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) сведений о перемещении по территории района военнослужащих и военной спецтехники

Владимир Седов
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