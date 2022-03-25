Власти Севастополя сообщили о гибели полковника и двух сержантов на Украине

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о гибели полковника и двух сержантов на Украине

В ходе специальной операции на Украине погибли командир отдельной гвардейской бригады морской пехоты гвардии полковник Алексей Шаров и два сержанта. О смерти российских военных рассказал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

По словам главы российского региона, Шаров погиб в Мариуполе. «Родные Алексея Николаевича живут в Благовещенске, поэтому похоронен командир будет на Дальнем Востоке», — уточнил Развожаев.

Также он рассказал о смерти начальника радиостанции роты связи, гвардии сержанта Николая Ефимова. Он родился в деревне Аргабаш в Удмуртии, а с 2016 года служил в Севастополе, пояснил глава российского региона.

В ходе спецоперации на Украине погиб разведчик-снайпер, гвардии старший сержант Роман Тазин. Он служил в Севастополе с 2013 года, добавил Развозжаев.

Ранее сообщалось, что в ходе российской операции на Украине погиб выпускник кадетского корпуса Следственного комитета Георгий Дудоров.

Россиянин погиб при выполнении боевого задания. Колонна его роты попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских националистов.