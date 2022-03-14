Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о погибшем на Украине выпускнике кадетского корпуса СК

СК сообщил о гибели во время боевого задания на Украине выпускника кадетского корпуса

Фото: СК

В ходе российской военной операции на Украине погиб выпускник кадетского корпуса Следственного комитета. Об этом ведомство сообщило в соцсети «ВКонтакте».

Георгий Дудоров, заместитель командира разведывательной роты, погиб при выполнении боевого задания. Колонна его роты попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских националистов. «Оказавшись лицом к лицу с опасностью, он с честью выполнил свой воинский долг перед Отечеством, получив смертельные ранения», — указали в СК.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России за время спецоперации на Украине вывели из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. В ведомстве также назвали точное число различных военных объектов и техники, уничтоженных российскими военнослужащими. «Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппарата, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова отреагировала на слова Кулебы об «устранении» президента России
Кадыров рассказал о прибытии депутата Госдумы в район спецоперации на Украине
Стало известно о диверсии националистов на химкомбинате в Донбассе
Стало известно о погибшем на Украине выпускнике кадетского корпуса СК
В МИД оценили призывы украинских политиков исключить Россию из Совбеза ООН
Друзья купили остров и основали собственную страну
Почтовая открытка с Москвой будущего натолкнула россиян на воспоминания
Версию о наличии бомбы на упавшем в Загребе беспилотнике подвергли сомнению
Назван обладатель главного приза премии BAFTA
Зеленский назвал цель переговоров с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.