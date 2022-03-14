Стало известно о погибшем на Украине выпускнике кадетского корпуса СК

СК сообщил о гибели во время боевого задания на Украине выпускника кадетского корпуса

В ходе российской военной операции на Украине погиб выпускник кадетского корпуса Следственного комитета. Об этом ведомство сообщило в соцсети «ВКонтакте».

Георгий Дудоров, заместитель командира разведывательной роты, погиб при выполнении боевого задания. Колонна его роты попала под артиллерийский обстрел со стороны украинских националистов. «Оказавшись лицом к лицу с опасностью, он с честью выполнил свой воинский долг перед Отечеством, получив смертельные ранения», — указали в СК.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России за время спецоперации на Украине вывели из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. В ведомстве также назвали точное число различных военных объектов и техники, уничтоженных российскими военнослужащими. «Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппарата, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.