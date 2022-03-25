В школах России отменили требование о специальной рассадке во время экзамена

Роспотребнадзор отменил требование о специальной рассадке во время экзамена в школах РФ

Роспотребнадзор отменил требование о соблюдении специальной рассадки во время сдачи экзаменов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает в пятницу, 25 марта, «Интерфакс».

Помимо этого, в российских школах отменили требование о закреплении за каждым классом отдельного кабинета.

Роспотребнадзор также разрешил вернуть 100-процентную заполняемость детских оздоровительных учреждений в России. Изменения в санитарно-эпидемиологические правила касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нового штамма COVID-19, пояснили в ведомстве.

В российских школах отменяется требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. В то же время наличие справки после перенесенного заболевания остается, добавили в Роспотребнадзоре.

В феврале сообщалось, что российских школьников и воспитанников детских садов будут переводить на удаленный режим при условии отсутствия в классе или группе по причине болезни 20 процентов и более детей.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ранее для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка. Изменения связаны с тем, что при заражении омикрон-штаммом заболевание схоже с течением ОРВИ.