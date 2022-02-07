В Роспотребнадзоре рассказали про новые правила удаленки для школ

Российских школьников и воспитанников детских садов будут переводить на удаленку при условии отсутствия в классе или группе по причине болезни 20 процентов и более детей. Новые правила вступили в силу с воскресенья, 6 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

В ведомстве напомнили, что ранее для введения дистанционного обучения достаточно было одного заболевшего ребенка. Изменения связаны с тем, что при заражении омикрон-штаммом заболевание схоже с течением ОРВИ. Перевод на дистанционное обучение при 20 процентах и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в России, пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что с 7 февраля здоровые дети, находящиеся на дистанционном обучении после контакта с больными COVID-19, смогут приступить к очным занятиям.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, говоря о возможности перевода всех школ России на удаленку из-за коронавируса, заявил, что регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.