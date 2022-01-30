Минпросвещения ответило на вопрос о переводе российских школ на удаленку
Глава Минпросвещения Кравцов: переводить школы на удаленку из-за COVID-19 не планируется
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о переводе всех школ России на удаленку из-за коронавируса. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он заявил, что подобных планов сейчас нет.
По его словам, регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.
Ранее Кравцов заявил, что дистанционное обучение могут ввести в России только при всплесках заболеваемости COVID-19. Он отметил, что подобные меры будут приниматься для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье российских детей.