Минпросвещения ответило на вопрос о переводе российских школ на удаленку

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о переводе всех школ России на удаленку из-за коронавируса. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он заявил, что подобных планов сейчас нет.

По его словам, регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.

Ранее Кравцов заявил, что дистанционное обучение могут ввести в России только при всплесках заболеваемости COVID-19. Он отметил, что подобные меры будут приниматься для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье российских детей.

