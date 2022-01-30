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Минпросвещения ответило на вопрос о переводе российских школ на удаленку

Глава Минпросвещения Кравцов: переводить школы на удаленку из-за COVID-19 не планируется

Фото: Shutterstock

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о переводе всех школ России на удаленку из-за коронавируса. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он заявил, что подобных планов сейчас нет.

По его словам, регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки.

Ранее Кравцов заявил, что дистанционное обучение могут ввести в России только при всплесках заболеваемости COVID-19. Он отметил, что подобные меры будут приниматься для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье российских детей.

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Варвара Кошечкина
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