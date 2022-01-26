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Минпросвещения назвало условие для введения дистанционного обучения в России

Сергей Кравцов: дистанционное обучение могут ввести в России при всплесках COVID-19

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дистанционное обучение могут ввести в России только при всплесках заболеваемости COVID-19. Такое условие назвал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает ТАСС в среду, 26 января.

Он отметил, что такие меры будут предприниматься для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье российских детей.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в России пока не планируется перевод школьников и студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19.

По его словам, такие вопросы должны рассматриваться не в Кремле, а в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Кроме того, начальник управления по общественным проектам администрации президента страны Сергей Новиков пояснил, что в России нет планов полностью заменить очное образование дистанционным. При этом он подчеркнул, что пандемия COVID-19 позволила получить новый опыт «в плане развития технологий дистанционного образования».

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Анна Щербакова
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