Минпросвещения назвало условие для введения дистанционного обучения в России

Дистанционное обучение могут ввести в России только при всплесках заболеваемости COVID-19. Такое условие назвал глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает ТАСС в среду, 26 января.

Он отметил, что такие меры будут предприниматься для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье российских детей.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в России пока не планируется перевод школьников и студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19.

По его словам, такие вопросы должны рассматриваться не в Кремле, а в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Кроме того, начальник управления по общественным проектам администрации президента страны Сергей Новиков пояснил, что в России нет планов полностью заменить очное образование дистанционным. При этом он подчеркнул, что пандемия COVID-19 позволила получить новый опыт «в плане развития технологий дистанционного образования».