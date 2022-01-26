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Власти опровергли планы заменить очное образование в России на дистанционное

Новиков: в России нет планов полностью заменить очное образование на дистанционное

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Информация о полной замене очного образования на дистанционное в России является лишь слухами, которые активно насаждаются в родительском сообществе. Об этом в среду, 26 января, заявил начальник управления по общественным проектам администрации президента страны Сергей Новиков. Его слова приводит ТАСС.

Представитель власти отметил, что пандемия коронавируса «предоставила большой новый опыт в плане развития технологий дистанционного образования», но никаких планов о том, что онлайн-образование полностью заменит обычную школу, нет.

Об отсутствии в настоящее время планов по переходу на удаленный формат обучения из-за ситуации с коронавирусом 26 января сообщил также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что подобные решения должны принимать в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Ранее в январе пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что основания для переноса или отмены Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году в настоящее время отсутствуют.

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Евгения Куликова
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