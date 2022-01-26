Песков оценил возможность полного перехода на онлайн-обучение из-за COVID-19

В России пока не планируется перевод школьников и студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с COVID-19. Так оценил возможность онлайн-обучения официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, такие вопросы должны рассматриваться не в Кремле, а в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Насколько мне известно, таких планов нет», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее начальник управления по общественным проектам администрации президента страны Сергей Новиков заявил, что в России нет планов полностью заменить очное образование дистанционным. При этом он подчеркнул, что пандемия COVID-19 позволила получить новый опыт «в плане развития технологий дистанционного образования».