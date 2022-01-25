В Рособрнадзоре ответили на вопрос о возможном переносе ЕГЭ и ОГЭ

Основания для переноса или отмены Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году в настоящее время отсутствуют. Таким образом ответили на соответствующий вопрос в пресс-службе Рособрнадзора, сообщает во вторник, 25 января, ТАСС.

Тем не менее в ведомстве пристально следят за ситуацией с эпидемиологической обстановкой на фоне распространения коронавируса.

Итоговое собеседование по русскому языку для учащихся девятых классов состоится в установленные сроки, уточнили в Рособрнадзоре. Тогда как итоговое собеседование намерены провести в три даты: 9 февраля, 9 марта и 16 мая 2022 года.

Кроме того, может быть выбрана дополнительная дата проведения собеседования, если школа или регион не могут провести его по объективным причинам в установленные сроки, добавили в ведомстве.

В декабре 2021 года глава Рособрнадзора Анзор Музаев оценил идею допускать к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по ПЦР-тестам. Он отметил, что планов вводить такие ограничения нет, так как это слишком утяжелит процесс проведения экзамена.

В 2022 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет с 21 марта по 2 июля, а основной государственный экзамен (ОГЭ) — с 21 апреля по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.