Сообщивший о смерти Жириновского сенатор записал видеообращение

Сенатор Пронюшкин, сообщивший о смерти Жириновского, записал видеообращение

Разместивший фейковый пост о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского сенатор Александр Пронюшкин попросил прощения. Его видеообращение опубликовала радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

По словам сенатора, сообщение из Telegram-канала Mash о кончине председателя партии ему прислали знакомые. Он не поверил этому и переслал пост коллегам для уточнения. Затем непонятным образом сообщение отправилось в его личный канал, где было не меньше 60 подписчиков.

«Оказалось, что я переслал сообщение в канал, в котором сообщал о своей деятельности. Оно провисело там полчаса. Mash — это желтая пресса, ненадежный источник информации», — подчеркнул Пронюшкин. Он добавил, что не давал никому комментариев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Жириновский скончался в 10:45 по московскому времени после того, как провел сутки в коме. Пронюшкин сначала подтвердил сообщение, а позже удалил публикацию. Смерть политика опровергли спикер Госдумы Вячеслав Володин и в самой партии.