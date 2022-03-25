В российском городе девочка попала в реанимацию из-за падения сосульки

В Перми школьница попала в реанимацию после падения сосульки с крыши

В одном из российских городов в результате падения сосульки с крыши жилого дома пострадала 15-летняя школьница. Инцидент произошел в Перми на улице Серпуховская, уточняет издание URA.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что наледь обрушилась из-за некачественного оказания услуг управляющей компании. «Возбуждено уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"», — добавили в ведомстве. Следователи уже провели обыск в компании, изъяли документы, а также осмотрели место происшествия и опросили свидетелей.

Пострадавшая получила многочисленные травмы и попала в больницу. На данный момент она находится в реанимационном отделении.

Ранее похожий инцидент произошел с семьей из Рыбинска. Пара с ребенком проходила рядом с нежилым домом, когда с его крыши обрушилась лавина снега. Мужчина и ребенок не пострадали, но женщине пришлось обратиться в больницу — во время схода снега она закрыла собой маленькую дочь. Глава администрации Рыбинска принес личные извинения семье и пообещал тщательнее следить за состоянием городских крыш.

