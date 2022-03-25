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В Центре Хруничева рассказали о продолжении сотрудничества с Boeing по МКС

Центр Хруничева и Boeing продолжили сотрудничество по МКС вопреки санкциям

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Несмотря на американские санкции, предпосылок для расторжения контракта между Центром имени М. В. Хруничева (входит в «Роскосмос») и компанией Boeing по эксплуатации функционально-грузового блока (ФГБ) «Заря» Международной космической станции (МКС) нет, заявил директор программы МКС в центре Сергей Шаевич, пишет ТАСС.

Вопреки санкциям контакты продолжаются на регулярной основе и пока предпосылок для расторжения договора нет, рассказал он. Шаевич напомнил, что технически и конструктивно модуль «Заря» глубоко интегрирован в состав российского и американского сегментов МКС. Эксперт добавил, что какие-либо перемены в сотрудничестве возможны только в случае изменения отношений между Роскосмосом и НАСА по МКС.

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По словам Шаевича, сейчас стороны обсуждают заключение контрактов по поддержанию в рабочем состоянии наземных стендовых изделий и контрольно-проверочного оборудования до 2024 года. Это необходимо для сопровождения полета модуля.

«Заря» был запущен в 1998 году. Он был построен Центром Хруничева по контракту с Boeing, будучи собственностью НАСА. По мере расширения станции, функции ФГБ передавались другим модулям и теперь он служит в основном как хранилище топлива, склад и пространство для автоматически проводящихся экспериментов.

Ранее глава НАСА Билл Нельсон заявил, что профессиональные отношения с «Роскосмосом» неизменны.

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Марина Совина
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