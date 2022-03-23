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В НАСА высказались об отношениях с «Роскосмосом»

Глава НАСА Нельсон заявил, что профессиональные отношения с «Роскосмосом» неизменны

Фото: Thom Baur / Reuters

Глава НАСА Билл Нельсон высказался об отношениях с «Роскосмосом». Он заявил об этом в среду, 23 марта, на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, как повлияли события на Украине на отношения двух ведомств. По словам Нельсона, профессиональные отношения остались неизменными.

«Профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами на борту станции, а также профессиональные отношения между центрами управления полетами в Хьюстоне и Москве остались неизменными. И это то, что мы ожидаем», — сказал Нельсон.

В начале марта «Роскосмос» объявил о прекращении поставок в США ракетных двигателей производства объединения «Энергомаш». В феврале президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал санкции против российской космической программы.

Марина Совина
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