Сервис Spotify решил уйти из России

Корреспондент Bloomberg сообщил, что сервис Spotify в апреле полностью уйдет из России

Музыкальный сервис Spotify принял решение полностью уйти из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента Bloomberg.

«Spotify уходит из России», — цитирует агентство журналиста. По данным ТАСС, компания планирует прекратить работу в стране в апреле 2022 года.

В начале марта Spotify объявил о закрытии своего офиса в России на неопределенный срок. Тогда же в компании заверили, что сервис останется доступен для российских пользователей. Представители Spotify заявили, что считают «крайне важным, чтобы сервис был доступен в России, чтобы обеспечить глобальный поток информации».

В начале февраля стало известно, что акции Spotify резко упали на 16 процентов. Это произошло после публикации прогноза по подписчикам на первый квартал 2022 года. Spotify ожидал, что число ежемесячно активных подписчиков достигнет 418 миллионов, платных подписчиков — 183 миллионов, а выручка составит 2,6 миллиарда евро. При этом все прогнозы оказались немного хуже ожиданий аналитиков.